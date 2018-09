Kommt der Herbst wirklich nach Sachsen?

Das Wetter fühlt sich so außergewöhnlich und extrem wie selten an. Doch bedeutet ein derart warmer Sommer nun, dass uns ein besonders kalter oder angenehmer Winter bevorsteht? Extreme Temperaturen innerhalb der einzelnen Jahreszeiten sind voneinander losgelöst.

Es bleibt also spannend. Genießen wir die letzten warmen Tage, bevor es ein wenig abkühlt. Und vielleicht bewahrheitet sich ja doch die Bauernregel "September schön in den ersten Tagen, will den ganzen Herbst ansagen."

