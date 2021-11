Kommt jetzt der totale Lockdown?

Der Freistaat will im Kampf gegen die vierte Corona-Welle weitreichende Einschränkungen für alle beschließen. Pandemie-Wissenschaftler sowie Mediziner forderten einen 14-tägigen Lockdown für Alle - egal ob geimpft oder ungeimpft. Geäußert wurde die Forderung am Mittwochabend in einer Videoschalte mit Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Dieser befürwortet weitere Einschränkungen im Kultur- und Freizeitbereich. Nach Medienberichten könnten Restaurants, Hotels und Geschäfte bis zum 15. Dezember schließen. Die Entscheidung ist aber noch nicht endgültig gefallen.