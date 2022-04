Kommunen brauchen bis 2025 rund 16 500 zusätzliche Sozialwohnungen

Sachsen- Nach Angaben der Stadtverwaltungen braucht demnach allein Dresden in diesem Zeitraum 10 000, Leipzig 5240 und Chemnitz 1200 Sozialwohnungen. In Leipzig entstanden in den vergangenen sechs Jahren aber lediglich 2000 Wohneinheiten, in Dresden kamen im vergangenen Jahr nur 122 Wohnungen dazu, wie Nagel am Dienstag mitteilte. Das Landesbudget für die soziale Wohnraumförderung müsse erhöht werden, damit mehr Wohnungen gebaut und die Sozialbindungen länger laufen könne, betonte Nagel. Zudem forderte sie eine Überarbeitung der Förderrichtlinie, um den gestiegenen Bau- und Erwerbskosten Rechnung zu tragen.