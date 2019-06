Konjunkturklimaindex sinkt in Mitteldeutschland um 6 Punkte

Auch wenn die mitteldeutschen Unternehmen nicht mehr so optimistisch in die Zukunft schauen, ist es dennoch der Präsident der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau Prof. Dr. Steffen Keitel nicht sehr über dieses Ergebnis überrascht. Einen weiterhin positiven Ausblick gaben die Handwerksunternehmen in Mitteldeutschland.

Aufgrund der hohen Nachfrage, haben diese eine gute Auftragslage. Nach der aktuellen Umfrage der Handwerkskammer, gaben nur 4% aller Betriebe an, dass es ihnen schlecht ginge. Laut dem Präsidenten der Handwerkskammer Claus Gröhn, hat dies einen einfachen Grund, warum das Ergebnis derzeit so positiv