KONSUM Dresden zieht Bilanz

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 378.540,35 Euro ab, der unmittelbar den Mitgliedern, also den Eigentümern der Genossenschaft, zugutekommt. Die eG schüttet für 2018 insgesamt 175.081,93 Euro an ihre Mitglieder aus. Der verbleibende Betrag in Höhe von 203.458,42 Euro wird nach vernünftiger kaufmännischer Vorsorge in die andere Rücklage eingestellt. Zum Bilanzstichtag gehören 21.618 Mitglieder mit Einlagen in Höhe von 6.188.553,42 Euro der Genossenschaft an. Die Mitgliedereinlagen sind Teil des Eigentums der eG. Die Eigenkapitalquote entwickelte sich im Geschäftsjahr auf 59,5% (Vorjahr: 55,5%). Am 31.12.2018 waren 831 Personen in der KONSUM DRESDEN eG beschäftigt. Bemerkenswert ist, dass 93% der Mitarbeiter zugleich Mitglied der Genossenschaft sind und damit für den Fortbestand des Unternehmens den entscheidenden Beitrag leisten. Insofern sind die Mitarbeiter-Mitglieder privilegiert zu fördern und unmittelbar am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Die personelle Förderung, insbesondere die Qualifizierung des beruflichen Nachwuchses, steht im Fokus der Unternehmensleitung. In den eigens dafür eingerichteten zwei Ausbildungsmärkten wurden bzw. werden 73 junge Leute in einzelhandelstypischen Berufen ausgebildet. Um frühzeitig Fachkräftenachwuchs zu gewinnen, ermöglicht KONSUM DRESDEN Schülerpraktika, vertieft die Qualifizierung der Bestandsmitarbeiter und schafft Ausbildungsstellen für Berufsakademie-Studenten.