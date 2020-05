KONSUM fährt fruchtig durch Dresden

Eine frische Himbeere, zartschmelzender Käse und aromatischer Kaffee verführen auf der neuen Straßenbahn von KONSUM DRESDEN. Im KONSUM-blauen Gewand ist sie seit dieser Woche auf Dresdens Straßen unterwegs und wird auch noch in den nächsten Jahren zu sehen sein.

Die plakativen Lebensmittel leuchten schon von weitem und machen Appetit auf einen Einkauf in einem der 34 Märkte des regionalen Lebensmittelhändlers. „Gute Lebensmittel von hier sind unsere Kernkompetenz. Und das möchten wir auch auf der neuen Straßenbahn zeigen“, freut sich Roger Ulke, Vorstandssprecher der KONSUM DRESDEN eG. „Für uns stand deshalb sehr schnell fest, was wir auf dieser in Dresden sehr präsenten Fläche zeigen möchten: Lebensmittel im Großformat – zum Anbeißen lecker.“