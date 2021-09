Konsum feiert „Westfest“ mit buntem Programm

Leipzig- Konsum Leipzig hat am Sonntag sein fünftes "Westfest" gefeiert. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahren pandemiebedingt ausgefallen war, fand sie in diesem Jahr unter Corona-Auflagen statt. So durfte nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern in den Hof der Konsumzentrale in Leipzig-Plagwitz. Geboten wurde trotzdem Einiges: So gab es unter anderem ein Bühnenprogramm mit Livemusik und Aktionen für Kinder. Darüber hinaus sorgten Partner der Genossenschaft für Abwechslung und Mitmach-Aktionen. Großes Thema in diesem Jahr war die Regionalität.