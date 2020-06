Konsum in Marienbrunn: aus alt wird neu

Die Ware, die nicht mehr bis zur Schließung verkauft wird, kommt in Dutzenden Kisten, die schon bereit stehen und wird in die Filiale am Moritzhof gebracht. Die letzte Ladung Obst kam am Mittwoch. Hier und in der Fleischtheke lichten sich die Reihen und auch sonst kann in den letzten Stunden nicht mehr jeder Kundenwunsch erfüllt werden. "Wir müssen ganz oft sagen, dass wir am Samstag schließen und deshalb die Ware knapp wird. Manche Kunden haben aber auch noch nicht einmal gelesen, dass wir schließen", berichtet Stöffges.