Konsum Leipzig blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Noch in diesem Jahr will das Unternehmen das Einkaufen per Self-Scanning in einer Test-Filiale einführen. Das Prinzip dahinter: Die Kunden scannen mit einer App auf ihrem Smartphone den Barcode jedes Artikels und legen ihn in den Einkaufskorb. Sind alle Produkte gescannt, kann mittels Handy bezahlt werden, sodass die Kunden ohne Wartezeiten an der Kasse den Markt verlassen kann. Das soll allerdings nicht die einzige Neuerung in diesem Jahr sein, sagt Vorstand Dirk Thärichen.

Das ganze Interview mit ihm sehen Sie hier: