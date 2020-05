Konsum Leipzig sankt Danke mit 1000 Bienen

"Unsere Mitarbeiter haben in den zurückliegenden Wochen Großartiges geleistet. Dafür gebührt ihnen großer Dank und Respekt", sagt Dirk Thärichen, Vorstandssprecher der Konsum Leipzig eG. "Mit dieser Geste möchten wir uns bei unserem Team bedanken und gleichzeitig ein besonderes Andenken überreichen". Wie es in der Mitteilung heißt, erhalten alle Angestellten als Dankeschön und Anerkennung eine Patenschaftsurkunde für ihr Bienchen. "Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir mit dieser Aktion den Zoo Leipzig mit einer Spende unterstützen können", so Thärichen.