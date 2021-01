KONSUM liefert jetzt auch Online

"Mit unserem Onlineshop möchten wir es unseren Mitgliedern und Kunden noch einfacher machen, Getränke und Lebensmittel nach Hause zu bestellen. Per Klick landen die gewünschten Produkte im Warenkorb, der Liefertag kann frei gewählt werden", so Roger Ulke, Vorstandssprecher der KONSUM DRESDEN eG. Geliefert wird im gesamten Stadtgebiet Dresdens. Die Zustellung erfolgt von Montag bis Freitag im Zeitfenster von 10 bis 14 Uhr oder von 14 bis 18 Uhr. „Unser Lieferservice wird sehr gut angenommen und besonders gern auch von Personen genutzt, die sich in Quarantäne befinden. In diesem Fall erfolgt die Zustellung kontaktlos zum Schutz unserer Kunden und Mitglieder sowie unserer Mitarbeiter. Wir bitten darum, uns im Quarantänefall über die Umstände zu informieren, damit die Übergabe entsprechend kontaktlos organisiert werden kann“, so Ulke. KONSUM DRESDEN liefert ab einem Mindestbestellwert von 40 Euro. Die Lieferkosten betragen 10 Euro. Die Bezahlung erfolgt bar oder per EC- oder Kreditkarte an der Haus- oder Wohnungstür.

Wer seine Bestellung lieber persönlich aufgeben möchte, kann das auch weiterhin tun. Das Team des KONSUM-Lieferservices nimmt per Telefon, E-Mail oder Fax individuelle Bestellungen auf und berät zu Produktangebot und Liefermodalitäten. Bei der persönlichen Bestellung können Kunden aus einem noch größeren Angebot wählen. So können zum Beispiel auch Wurst-, Fleisch- oder Käseprodukte der KONSUM-Frischetheken direkt nach Hause bestellt werden. „Viele unserer Mitglieder und Kunden schätzen den persönlichen Kontakt und bestellen weiterhin per Telefon. So können wir auf alle Wünsche individuell eingehen, sofern wir sie erfüllen können.“, so Sten Sändig, Leiter des Lieferservice-Teams bei KONSUM DRESDEN.