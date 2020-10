Kontroverse um Verschwörungstheoretiker bei Jazztagen

Nicht nur der Veranstaltungsrahmen, auch Ganser als Referent wird kritisert. Er wird von zahlreichen Wissenschaftlern als Verschwörungstheoretiker eingeordnet, so auch von Professor Michael Butter von der Universität Tübingen, der zum Thema Verschwörungstheorien forscht. Eine Verschwörungstheorie weise im Grunde immer drei Kernmerkmale auf: Nichts sei zufällig oder so wie es zunächst scheine, alles irgendwie miteinander verbunden. Sie bieten damit einfache Erklärungen für komplizierte, nicht rationalisierbare Geschehnisse, in denen der Zufall keinen Platz mehr habe, alles irgendwie geplant sei. Dabei könne man zwei Typen von Verschwörungstheoretikern unterscheiden - diejenigen, die ganz offen ihre Theorien vertreten und sich damit selbst in Opposition zum Mainstream stellen wollen und diejenigen, die ihre Theorien unter dem Mantel des "Nur-Fragen-Stellens" plausibel erscheinen lassen und am Mainstream andocken wollen. Für Prof. Butter gehöre Ganser zur zweiten Gruppe. Mit dem Vortrag bei den Jazztagen "Geostrategie - Der Blick hinter die Kulissen der Macht" habe er sich zwar noch nicht auseinandergesetzt, kenne aber vergangene Vorträge Gansers. Er stelle sich zwar selbst als Forscher dar, verwende aber verschwörungstheoretische Erzählungen, deute Fakten bewusst so, dass sie seine Theorien zu stützen scheinen und lässt wichtige Aspekte außen vor. Zwei Beispiele beim Thema 9/11:

1. Ganser zeige bei seiner Behandlung des Einsturzes von WTC7, dem dritten am 11. September eingestürzten Gebäude, immer nur unvollständige Fassungen von Videoaufnahmen, die seine Theorie von einer absichtlichen, kontrollierten Sprengung zu untermauern scheinen.

2. Es wurde der Pass eines der Attentäter unter den Trümmern gefunden. Für Ganser sei klar, dass dieser nie den Einsturz habe überstehen können. Dies untermauert er mit einem Foto, das die Trümmerwüste von oben zeigt. Er verschweigt jedoch, dass dieser Pass bereits vor dem vollständigen Einsturz mit weiteren Gegenständen vor dem Gebäude gefunden wurde, als noch nicht so viele Trümmer auf dem Gelände gelegen haben.

So habe er den Boden der seriösen Wissenschaft bewusst immer weiter hinter sich gelassen, seit er 2006 die offizielle Erklärung zu den Anschlägen des 11. September in Zweifel gezogen hat. Auch wenn er sich beispielsweise als Friedensforscher bezeichne habe er niemals in diesem Feld publiziert oder mit einem der zahlreichen anerkannten Forschungsinstitute dieser Richtung zusammengearbeitet. Für seine Fans gelte er aber gerade wegen seines Ausschlusses aus dem Wissenschaftsbetrieb als umso wichtigerer Querdenker, der mundtot gemacht werden solle weil seine Theorien dem Mainstream unbequem seien, so Prof. Butter weiter. Auch in Dresden kann Ganser auf ein treues Publikum zählen, das seine Veranstaltungen füllt. So war er beispielsweise im letzten Jahr bereits bei Jazztagen und Palais Sommer zu Gast, damals jedoch nur unter vereinzelter Kritik.