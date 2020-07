Konzept soll Integration verbessern

Wie können Migranten besser in den Arbeitsmarkt integriert werden? Und wie können sie einfacher am gesellschaftlichen und politischen Leben teilhaben? Unter anderem mit diesen Fragen beschäftigt sich das fortgeschriebene Integrationskonzept der Stadt Leipzig. Manuela Andrich, Leiterin des Referates für Migration und Integration, hat das Konzept mit seinen Inhalten am Mittwoch vorgestellt. Das Integrationskonzept enthält insgesamt 89 Vorhaben, Aktionen und Lösungsansätze, damit Integration in Leipzig nachhaltig vorangebracht wird.