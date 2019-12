Kosmisches Feuerwerk über Dresden

Wer die sonst eher seltenen Leuchtspuren beobachten möchte, sollte seinen Blick auf das Sternbild Zwillinge richten. Da das der Ursprung der Sternschnuppen zu sein scheint, sprechen die Fachleute von den Geminiden. Anders als die meisten Sternschnuppenströme sind die Geminiden die ganze Nacht hindurch zu sehen und das auch bereits schon am frühen Abend. Doch besonders in den Mitternachtsstunden liegt die beste Beobachtungszeit, dann stehen die Zwillinge hoch im Süden. Ein kleiner Wermuttropfen müssen die Dresdner jedoch verkraften: Der Vollmond hat sein Maximum in der Nacht auf Samstag erreicht und steht dann auch noch genau in Mitten der Zwillinge. So deutlich wie der Sternenhimmel auf unserem Bild ist, wird es sich also nicht zeigen. Und so wird dieses Jahr also eher ein Glücksspiel, doch wer will sich schon die letzte Chance vor Weihnachten auf einen erfüllten Wunsch entgehen lassen?