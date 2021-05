Kostenfaktor Auto – so lassen sich Ihre Kosten für den Pkw senken

So verwundert es nicht, dass die Zahl der Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Fast 50 Millionen Fahrzeuge sind in Deutschland zugelassen. Doch schafft ein Auto nicht nur viel Freiheit im Alltag, sondern sorgt auch für immer höhere Kosten. Die Haltungskosten für ein Auto sind in den letzten Jahren rapide angestiegen.

Kosten für Kraftstoff, Versicherungen und Reparaturen verursachen jedes Jahr eine vierstellige Summe, die für viele Autofahrer mittlerweile zu einer zunehmenden finanziellen Belastung geworden ist. Dabei lassen sich die Haltungskosten für ein Fahrzeug auch sehr einfach senken. Um die Kostenbremse zu ziehen, gilt es auf ein paar wichtige Faktoren zu achten. Wir zeigen Ihnen wie es funktioniert. So finden Sie hier eine Reihe von nützlichen Tipps und Tricks, um die Haltungskosten für Ihren Pkw zu reduzieren.