Kostenfreie Stornierung von Pauschalreisen möglich

"Verbraucher haben bei kurz bevorstehenden Urlaubs-Pauschalreisen Anspruch auf kostenfreie Stornierung." Das gab die Verbraucherzentrale Sachsen am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. So heißt es, dass bereits geleistete Anzahlungen und gebuchte Reiseleistungen wie Hotelaufenthalte zurückzuerstatten sind. Weiterhin könne man auch dann kostenlos stornieren, wenn man sein Reiseziel nicht erreichen kann, weil das Land die Grenzen geschlossen hat. Die Voraussetzung hierfür sei aber, dass man den Vertrag nach deutschem Recht abgeschlossen hat. Verbraucher, deren Flieger erst in einigen Wochen oder Monaten geht, sollen zunächst noch abwarten. Entscheidend sei, ob zum Reisezeitpunkt die Warnung noch gültig ist. Sonst könnten Stornogebühren anfallen.