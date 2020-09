Sachsen- Barrierefreies Bauen steht hoch im Kurs. Die Architektenkammer Sachsen und der Sozialverband VdK Sachsen bieten regelmäßig kostenlose Bauherrenberatungen an.

Termine

08.09.2020, 14:00–18:00 Uhr

Architektenkammer Sachsen, Geschäftsstelle Dresden, Haus der Architekten, Goetheallee 37, 01309 Dresden

10.09.2020, 17:00–19:00 Uhr

Architektenkammer Sachsen, Kammerbüro Chemnitz, An der Markthalle 4, 09111 Chemnitz

Bauherren, Haus- und Wohnungseigentümer sowie alle am Bauen Interessierte erhalten zur kostenlosen und individuellen Bauherrenberatung erste allgemeine Orientierungshilfen rund um Themen für Neu-, Um und Ausbau sowie Sanierung: Bauweisen, Zusammenspiel aller Gebäudebestandteile, Energie sparen, Bauschäden u.a. Sie erhalten Antwort auf Fragen wie: Wer plant mein Haus? Wie finde ich einen Architekten? Wer koordiniert die Bauarbeiten? Wer löst baulich technische Probleme? Welche Aufgaben hat der Bauherr in der Bauvorbereitung?

Anmeldung jeweils erforderlich: Jana Krug, Tel. 0351 31746-11, dresden@aksachsen.org

Weitere Informationen: www.aksachsen.org/service

„Beratungszentrums für Barrierefreies Planen und Bauen in Sachsen“ mit Angebot in Chemnitz, Dresden, Leipzig und vor Ort

Die Architektenkammer Sachsen und der Sozialverband VdK Sachsen als Gründer des neuen „Beratungszentrums für Barrierefreies Planen und Bauen in Sachsen“ bieten zudem jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 15:00–18:00 Uhr in den Kammerbüros in Chemnitz und Leipzig bzw. in der Geschäftsstelle der Architektenkammer Sachsen in Dresden Beratungen an. Zudem können auch Termine vor Ort vereinbart werden.

Termine

Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 15:00–18:00 Uhr

Terminvereinbarungen sind über die Koordinierungsstelle des Projektes oder über die Architektenkammer Sachsen möglich:

Dipl.-Ing. Beate Lussi-Riedel, Tel. 0371 334030, barrierefrei@vdk-sachsen.de

Dresden: Jana Krug, Tel. 0351 31746-0, dresden@aksachsen.org

Chemnitz + Leipzig: Elke Nenoff, Tel. 0341 9605883, leipzig@aksachsen.org

Das Angebot umfasst kostenfreie Beratungen durch Architektinnen und Architekten rund um das Thema „Barrierefreiheit“. Dies können allgemeine Informationen sein, aber auch individuelle Erstberatungen zu konkreten (Bau-)Projekten oder die Orientierung im Anbietermarkt. Beratungsinhalte sind unter anderem das barrierefreie Bauen und Wohnen, Barrierefreiheit in der Stadt, Frei- und Verkehrsflächenplanung, Barrierefreiheit in Pflegeund Bildungseinrichtungen sowie Barrierefreiheit am Arbeitsplatz. Die Beratungen richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an Handwerker, Fachplaner, Unternehmen, Vertreter von Städten und Kommunen, Vermieter, Wohnungsgenossenschaften und Vereine. Möglich wurde dies über eine Förderung durch den Freistaat Sachsen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vdk.de/barrierefreies-sachsen

(Quelle: Architektenkammer Sachsen)