Jedes Jahr machen sich zehntausende Sachsen auf die Reise. Pünktlich mit dem Beginn der Ferien packen sächsische Familien ihre Koffer. 2021 richtet sich der Blick allerdings nicht so sehr auf weit entfernte Reiseziele. Unter dem Eindruck der andauernden Pandemie bleiben viele Familien lieber im Inland. Bayerischer Wald, Wandern in den Alpen – und natürlich die Ostsee – sind beliebte Reiseziele. Wen es doch ins Ausland zieht, der bleibt dieses Jahr oft bei den Nachbarn, wie Österreich. Wandern oder Mountainbike-Touren gehen in den Bergen perfekt. Was, wenn ein Unfall passiert? Greift in diesem Fall auch eine Private Krankenversicherung bei Auslandsschäden? Es gibt beim Thema Krankenversicherung und Urlaub einige Punkte zu beachten.