Kraftvoller Auftritt bringt Leipzig Sieg ein

Es war ein aufregender Abend in der QUARTERBACK Immobilien ARENA. In einem packendem Spiel konnten sich die Leipziger am Ende verdient durchsetzen. Auch wenn diese in der ersten Halbzeit kaum in das Spiel fanden, gelang es diesen in der zweiten Halbzeit umso mehr. Dabei sahen die 4.118 Zuschauer auch wie die Torhüter der Grün-Weißen immer wieder mit Paraden glänzten und dadurch die Leipziger im Spiel gelassen haben. Doch die Leipziger konnten erst in den Schlussminuten demonstrieren, dass sie die bessere Mannschaft sind. bereits am Dienstag muss der SC DHfK Leipzig wieder auf der Platte stehen, nämlich auswärts bei den Rhein-Neckar Löwen, bevor es am nächsten Sonntag vor heimischer Kulisse gegen die Eulen aus Ludwigshafen geht.