Krankheitswelle rollt über Leipzig – Straßenbahnen rollen nicht

Konkret reagiert werden kann durch einen gesonderten Ferienfahrplan und Mitarbeiter die eigentlich mittlerweile in der Verwaltung tätig sind, springen in dieser Notsituation ein. Momentan prüfen die Verkehrsbetriebe genau ob eventuell auch in der kommenden Woche ein Ferienfahrplan fortgeführt werden muss. Doch spätestens zur Buchmesse Mitte März hoffen die LVB auf Entspannung.

Es herrscht also generell Personalnot bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Dies wird auch deutlich da der derzeitige Krankheitsstand zwar ausgesprochen hoch ist, aber aktuell noch geringer als die Zahlen aus dem Vorjahr.