Kreative Kinder blicken auf die Zukunft des Waldes

Sachsen- Die Wälder im Freistaat sind im Wandel. In welche Richtung ist allerdings noch unklar. Aus diesem Grund waren Schüler dazu aufgerufen sich mit dem Wald der Zukunft auseinanderzusetzen.

Insgesamt 16 Schulen haben sich daher rege mit dem Thema auseinander gesetzt und an dem Kreativwettbewerb teilgenommen. In der Kategorie Grundschule hat die 2b der Charles-Darwin-Grundschule aus Chemnitz gewonnen. Hier haben die Schüler ihre Ideen unter Anleitung erarbeitet und in einem Video mit eigenen Interviews festgehalten. In der Kategorie Oberstufe überzeugte die Klasse 8b des Gymnasiums Burgstädt. Dort haben die Schüler ein umfangreiches Pflanzprojekt für die Aufforstung von Wald in der Nähe ihrer Schule geplant, welches sie bereits im Frühjahr 2022 umsetzen wollen. Als Preise erhalten die Schülerinnen und Schüler spannende waldpädagogische Erlebnistage und Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Projekte. Alle Projekte finden Sie unter: www.sachsenforst.de