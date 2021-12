Kreditkarte vs. Debitkarte: Was lässt sich sinnvoller nutzen?

Das bargeldlose Zahlen hat sich nicht erst in den letzten Monaten bewährt. Viele Menschen greifen direkt zur EC-Karte, auch als Debitkarte bekannt. Doch auf der anderen Seite stehen die Kreditkarten im Mittelpunkt, die doch auch in Geschäften anerkannt werden. Aber wann ist es sinnvoll, die Kreditkarte zu zücken und wann lohnt sich die Zahlung eher mit der Debitkarte? Dieser Artikel schaut sich die Unterschiede einmal an.

Kreditkarte: Auf Reisen und im Internet oft die bessere Wahl