Kreissportbund Vogtland e.V.: Zeit für Öffnungen

Der Kreissportbund Vogtland e.V. appelliert somit an die Entscheidungsträger, "den Sport als Teil der Lösung zur Pandemiebekämpfung anzuerkennen." Fugmann setzt auf die neue Corona-Schutz-Verordnung, welche am 1. Juni in Kraft treten soll. Dennoch bitte er die 350 vogtländischen Vereine, die Öffnungsschritte mit Vernunft und gemäß der geltenden Regeln umzusetzen.