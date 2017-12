Kretschmer auf dem Weg zum Ministerpräsidenten – Mit 90 Prozent zum Landesvorsitzenden gewählt

Vor der Wahl des zum Landesvorsitz der Sächsischen Union formulierte Michael Kretschmer seine Vorhaben für die Partei: Die Bundestagswahl hätte auf Bundesebene gezeigt, dass die Bevölkerung mit einem großen Teil der Dinge nicht zufrieden ist, der seit 2015 passiert ist. Es seien viele Fehler passiert. Zu diesen Fehlern muss gestanden werden. Doch das ist auf Bundesebene bisher nicht passiert. Seine Ziele für Deutschland, damit die Bevölkerung wieder Vertrauen bekommt, formuliert der Görlitzer wie folgt:

1. Gesellschaftliche Befriedung muss das Ziel der Bundesregierung sein. Noch immer ist das Thema Flüchtlinge eines der bestimmenden in Deutschland: „Wir machen nicht das Geschäft der Schlepper, sondern helfen dort, wo die Not am größten ist.“ Wir können die Flüchtlingsaufgabe nicht größer machen. Ein Nachzug der Familien ist nicht sinnvoll.

2. Wie gehen wir mit denen um, die ausreisepflichtig sind: Wir müssen erreichen, dass diejenigen, deren Asylantrag abgelehnt wird, zügig in ihre Heimatländer zurückgehen.

3. Europäische Union: Für Frieden in der EU müssen auch die Verhältnisse in Afrika verbessert werden.

In Sachsen beschäftigt vor allem der Kampf gegen populistische Parteien, die bei der Bundestagswahl viele Stammwähler abgeworben haben, die Recht und Ordnung lieben. Viele hätten im Laufe der vergangenen Jahre den Glauben an die Politik und die Union verloren.

Kretschmer kündigt an, den politischen Kurs Richtung Zukunftsthemen ändern zu wollen: