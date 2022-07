Kretschmer dankt für Einsatz gegen Waldbrände

Nach Angaben von Regierungssprecher Ralph Schreiber unterstützt das Kabinett die betroffenen Regionen aktiv bei der Brandbekämpfung. Täglich finde eine Telefonkonferenz mit Kretschmer statt, an der das Innenministerium, die Landesdirektion und die Staatskanzlei teilnehmen. Inzwischen sei die Runde auch um den Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Michael Geißler (CDU), erweitert worden. Der Ministerpräsident habe zudem am Mittwoch mit dem Deutschen Botschafter in der Tschechischen Republik gesprochen, um ein Treffen von Innenminister Armin Schuster am Donnerstag auf der tschechischen Seite des Nationalparks vorzubereiten.

«Ministerpräsident Michael Kretschmer unterstützt ausdrücklich die Anordnung des Landkreises für ein Betretungsverbot für die Wälder in der Region und bittet, dieses unbedingt einzuhalten. Wichtig ist jetzt, dass die beteiligten Einsatzkräfte ungehindert die Waldbrände löschen können und Gefährdungen ausgeschlossen werden», sagte Schreiber. (mit dpa)