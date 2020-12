Kretschmer kündigt verschärfte Corona-Regeln an

Auf einer Pressekonferenz am Montag sagte er, der Freistaat brauche eine Strategie. Über mögliche Maßnahmen werde das Kabinett am Dienstag beraten. Ein Thema dabei könnten Schulen und Kitas, sowie besonders Pflegeheime werden. Auf konkrete Maßnahmen konnte Kretschmer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingehen. Zusammen mit Vertretern der sächsischen Wirtschaft hat Regierungschef Kretschmer am Montag auch zu mehr Umsicht und Besonnenheit in den Betrieben aufgerufen. Von einer Schließung der Unternehmen sei keine Rede.