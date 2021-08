Kretschmer schreibt in Biedenkopf-Kondolenzbuch

Dresden - Sachsens amtierender Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich am Samstagnachmittag in das Kondolenz-Buch von Kurt Biedenkopf (✝︎91) eingetragen. Der ehemalige Ministerpräsident Biedenkopf ist am Donnerstagabend nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.