Kretschmer sieht ein Einführverbot von russischem Öl kritisch

Bei einem Besuch in Brüssel äußerte der Ministerpräsident, dass es darum gehe die Kriegstreiber in Russland zu treffen und nicht die Kraft in Europa weiter zu schwächen. Energie sei die Achillesferse einer jeden Volkswirtschaft. Die Öl- und Gaspreise seien bereits jetzt toxisch. Wenn es zu einem Energiemangel kommt, dann gehe es nicht darum, dass Wohnungen nicht mehr ganz so warm seien. Sondern darum, dass die Produktion angehalten und Arbeitsplätze verloren gehen, so Kretschmer.

Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland, kritisierte in der Vergangenheit Kretschmers Russland-Kurs. Vor etwa einem Monat sagte Melnyk an Kretschmer gerichtet, dass seine unverschämte Anbiederung an diesen Kriegsverbrecher eine ewige Schande bleibe. Unter anderem hatte Kretschmer gesagt, dass wirtschaftliche Verflechtungen mit Russland wichtig bleiben. (mit dpa)