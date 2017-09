Kreuzchor gastiert im neuen Kulturpalast

Dresden – In der kommenden Saison absolviert der Dresdner Kreuzchor mehr als 40 Konzerte im In- und Ausland. Neben der dritten Chinatournee wird der Knabenchor im März kommenden Jahres in den neuen Kulturpalast zurückkehren.

In der kommenden Saison absolviert der Dresdner Kreuzchor mehr als 40 Konzerte im In- und Ausland. Neben der dritten Chinatournee wird der Knabenchor im März kommenden Jahres in den neuen Kulturpalast zurückkehren. Ein Highlight wird auch in dieser Saison das beliebte Adventskonzert im Dynamostadion sein. Neben altbewährten Weihnachtsliedern wird der Chor auch Neuinterpretationen mit einbauen. Dem Kreuzchor gehören in diesem Jahr 130 Jungen an. Und der Nachwuchs scheint ebenfalls gesichert: In die vierte Klasse wurden zwanzig neue Kruzianer aufgenommen.