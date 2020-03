Kreuzkirche bringt Gottesdienst in Wohnzimmer

Die Kreuzkirche in Dresden ist also ab sofort Gastgeber des Fernseh-Gottesdienstes auf SACHSEN FERNSEHEN. Gemeinsam singen, beten oder einfach einmal inne halten, wird so auf andere Art und Weise garantiert. Für den Pfarrer selbst sind die kommenden Wochen eine neue Herausforderung, da beispielsweise der Ablauf des Gottesdienstes angepasst werden muss. "Ein Gottesdienst ist sonst ein dialogisches Geschehen. Eine Predigt hält man wenn Menschen da sind, auch wenn es 5 sind oder 500", erklärt Superintendent Christian Behr. Aber auf die Predigt und vor allem die Musik soll keinesfalls verzichtet werden.

Gerade für die vielen Christen kommt eines der wichtigsten Fest im Kirchenjahr immer näher: Ostern. Die Kreuzigung und Auferstehung Jesu soll auch in diesem Jahr gebührend zelebriert werden. Deshalb geht die Kirche neue Wege und bringt in der Karwoche und am Ostersonntag Gottesdienste in die sächsischen Wohnzimmer. Ob bereits zu Ostern die ersten Besucher wieder direkt in der Kirche am Gottesdienst teilnehmen können, werden die weiteren Entwicklungen in Sachen Corona-Pandemie zeigen.

Gesichert ist: In den kommenden Wochen überträgt SACHSEN FERNSEHEN die Vespern (15 Min.) und Gottesdienste (45 Min.) mit Liturgie und Musik sowie die Kirchenmusik am Gründonnerstag und Karfreitag (30 Min) ins Programm, sowie auf den YouTube-Kanal der Kreuzkirche Dresden. Die Social-Media-Kanäle der Kreuzkirche weisen mit Kurzfassungen auf die Sendungen hin.

Sendetermine:

28. März, 17 Uhr: Vesper

29. März, 09:30 Uhr: Gottesdienst

04. April, 17 Uhr: Vesper

05. April, 09:30 Uhr: Gottesdienst am Palmsonntag

09. April, 21 Uhr: Nacht der Passion

10. April, 16 Uhr: Musik zur Sterbestunde Jesu

11. April, 17 Uhr: Vesper am Karsamstag

11. April, 23 Uhr: Osternacht

12. April, 09:30 Uhr: Festgottesdienst zum Osterfest

Die Programme der Sendungen finden sich im Veranstaltungskalender auf www.kreuzkirche-dresden.de.