Krieg in Ukraine trübt Stimmung der ostdeutschen Wirtschaft

Sachsen- Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hat sich die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft massiv abgekühlt. Ausschlaggebend für den Rückgang sei die drastische Reduktion der Geschäftserwartungen in allen Wirtschaftsbereichen, stellten die Experten des Ifo-Instituts in Dresden am Mittwoch fest. Im Februar hatte das Institut noch einen Aufwärtstrend festgestellt. So brachen etwa die Erwartungen im Verarbeitenden Gewerbe deutlich ein. Auch bei den Bauunternehmen, im Dienstleistungssektor und bei den Groß- und Einzelhändlern war die Stimmung laut Ifo merklich schlechter. Einzig die Handelsunternehmen seien mit ihren laufenden Geschäften deutlich zufriedener. (dpa)