Krimi: SC DHfK schlägt Hannover-Burgdorf

Beim 31:26 Erfolg gegen die TSV Hannover-Burgdorf feierten die Messestädter den dritten Sieg in den vergangen vier Ligaspielen. Auch an diesem Spieltag waren die Fans im Rücken ein ganz wichtiger Faktor auf Leipziger-Seite. Dabei bekamen die Handballer dieses Mal kräftige Unterstützung von den Fans der EXA IceFighters die zu dieser Aktion vor dem Spieltag aufgerufen hatten. Für die Spieler auf dem Feld Gänsehaut pur. Bei den Hausherren war Franz Semper mit zehn Treffern der überragende Mann, weshalb auch die kleinsten Gäste unbedingt ein Autogramm des "Man of the Match" ergattern wollten. Alle die keine Unterschrift bekommen konnten, hatten jedoch auch so einen