Chemnitz – Der Athletin Kristina Vogel vom Team ERDGAS.2012 gelang am Wochenende in Polen ein grandioser Start in die neue Bahnrad-Weltcup-Saison.

© Team ERDGAS.2012

Sowohl im Sprint, als auch im Keirin konnte sie sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Und auch im Teamsprint fuhr sie gemeinsam mit Pauline Grabosch an die Spitze. „Die Ergebnisse von Kristina sind überragend. Sie ist physisch und mental eine absolute Ausnahmeerscheinung.“, so Michael Hübner, Sportlicher Leiter des Teams.