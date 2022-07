Kritik am Flughafenausbau in Leipzig

Zu verschiedenen Protesten gegen den Ausbau hatte das Bündnis Transform LEJ an diesem Wochenende aufgerufen. Am Freitag war bis 18 Uhr eine Mahnwache vor der Landesdirektion Sachsen geplant, die für die Genehmigung des Vorhabens zuständig ist. Rund 25 Menschen versammelten sich dort am Vormittag, wie eine Sprecherin des Bündnisses sagte. Für Samstag kündigte die Initiative eine Demonstration an, die bis zur geplanten Ausbaufläche und vorbei am DHL-Drehkreuz ziehen sollte. (mit dpa)