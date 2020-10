Krystallpalast Varieté erhält neues Belüftungssystem

Das Krystallpalast Varieté in Leipzig startet mit einem neuartigen Belüftungssystem in die Wintersaison. So kann auch in Zeiten von Corona die Dinnershow "Gans ganz anders" auch in diesem Jahr wieder stattfinden.

Um einer Infektion vorzubeugen, sorgen ein ausgearbeitetes Hygienekonzept und ein neues Luftdesinfektionssystem, das auf UV-C- Strahlungen basiert, für Schutz.

Diese Herangehensweise ist allerdings nicht neu. Das spezielle Verfahren wird bereits für Desinfektionen in OP-Bereichen und auf Krankenstationen verwendet. Dabei wird die Luft angesaugt und nach der Behandlung mit dem UV-C- Licht wieder abgegeben.