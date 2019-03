Küchwaldbühne im Jubiläumsjahr

Chemnitz – Die Chemnitzer Küchwaldbühne feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Passend dazu soll es am 10. Mai eine Festveranstaltung mit einem bunten Programm rund um Theater und Musik geben.

Das wohl größte Projekt der Küchwaldbühne ist in diesem Jahr das Stück „Anatevka“. Das berühmte Broadway Musical, möchte mit Menschen aller Altersgruppen eine Gemeinschaft bilden, die am Ende großartiges Stück auf die Beine stellt. Laienschauspieler sollen hier zusammenwachsen, sich helfen und das Stück mitgestalten.Doch auch andere Höhepunkte findet man auf dem Veranstaltungskalender der Küchwaldbühne. So zum Beispiel den sogenannten „Treppentreff“, bei dem man an mehreren Tagen von Mai bis Juni den Blick auf die Küchwaldwiese und die Stadt zu Live-Musik verschiedener Künstler genießen kann.Das nächste Event im Küchwald ist jedoch der Ostergottesdienst am Ostermontag unter dem Motto „Gottes Küche“.Alle Infos zum Jubiläumsjahr und den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf www.kuechwaldbuehne.info