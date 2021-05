Dresden - In den Gewächshäusern von Kühne in Dresden-Weixdorf gedeihen jetzt die Beet- und Balkonpflanzen sowie Kräuter prächtig. Im Gartencenter gibt es eine riesige Auswahl an farbenfrohen Pflanzen zum Dekorieren. Betriebsleiter Torsten Kühne persönlich bestückt für Sie einen üppigen Balkonkasten mit ausgewählten Sorten aus dem Sortiment. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel.