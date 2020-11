Dresden - Bei "Kühne grün erleben" in Dresden-Weixdorf werden jährlich mehr als 100 000 Weihnachtssterne produziert. Die Gewächshäuser sind im Moment voller prächtiger, farbiger Exemplare. Betriebsleiter Torsten Kühne erklärt, wie man an den dekorativen Pflanzen daheim lange Freude hat und wie man sie schön in Szene setzt.