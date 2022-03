KÜNSTLERMESSE DRESDEN bis Sonntag im Hygienemuseum

In Anlehnung an die aktuelle Sonderausstellung im Deutschen Hygienemuseum, werden auch die Themen künstliche Intelligenz und Technisierung eine Zentrale Rolle auf der diesjährigen Messe spielen. Beiträge dazu werden unter anderem in Zusammenarbeit mit der Dresdner Firma FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH und durch ein Kurzfilmprogramm des Internationalen Filmfestes Dresdens präsentiert.

Außerdem präsentiert sich auf der KÜNSTLERMESSE auch wieder eine Klasse der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Für die jüngeren Besucher wird es auf der Messe ein Aktivprogramm der Dresdner "Buchkinder" geben. In diesem können Linolschnitte angefertigt und gedruckt werden.