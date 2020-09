Kugelstoßen: Kretschmer fordert Weltmeister heraus

Ministerpräsident trifft Sport - und lernt vom Weltmeister. Michael Kretschmer hat sich zusammen mit Welt- und Europameister David Storl im Kugelstoßen gemessen. Auch wenn von vornherein klar war, dass der Ministerpräsident kaum eine Chance hat, so stand am Ende doch der gute Zweck im Vordergrund. Denn beim sportlichen Wettstreit waren rund 30 Gäste aus Politik, Sport und Wirtschaft für den Nachwuchssport des SC DHfK Leipzig e.V. in den Kugelstoßring gestiegen. Ziel war es die 5 Kg schwere Kugel so weit wie möglich über die Bahn zu werfen. Pro Meter flossen 20,21€ in die Spendenkasse für die Jugendarbeit des SC DHfK Leipzig e.V.