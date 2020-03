Von der Bundesliga zum Mikrofon – Tim Philip ist 15 Jahre Profihandballer gewesen und wurde sogar Deutscher Meister. Jetzt setzt der gebürtige Kieler sein Rhythmusgefühl anderweitig ein. Mit Produzenten André Stade entstand sein erstes Album “Weil das unser Leben ist”. Wir sind nicht nur gespannt, wo seine musikalische – sondern auch kulinarische Reise hingehen wird – servieren will Tim nämlich bei der Mitkoch-Show ein italienisches Desaster.

Tims Gegner am Herd im Küchenzentrum Dresden: Kevin - Das meistgebuchte Andreas Gabalier Double Nr.1 in Deutschland. Assoziierte man bis vor ein paar Jahren noch langweilige Volksmusik, ist der Name "Gabalier" heute ein Erfolgsgarant für gute Stimmung jede Menge Spaß. Sein Double "Kevin" begeisterte mittlerweile Zuschauer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Mallorca. Bei der Mitkoch-Show wird es bei ihm im Topf gleich richtig scharf werden.