Kultmusical „Hair“ kommt auf die Felsenbühne

Dresden - Es gilt als Meilenstein der Popkultur in den späten 1960er Jahren. Das US-amerikanische Musical Hair entstand auf dem Höhepunkt der Hippiebewegung und vermittelt das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Tausende Aufführungen am Broadway und in zahlreichen anderen Ländern machen es zu einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Nun wird es von den Landesbühnen Sachsen auf der Felsenbühne in Rathen inszeniert.