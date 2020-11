Dresden - "Kultur trifft Sport"! Unter diesem Motto geht ab sofort die neue Talkshow in der BallsportARENA Dresden an den Start. In der Multifunktionsarena am Ostra Park begrüßt Sophia Matthes spannende Gäste aus Kunst, Kultur und Sport. Gemeinsam sprechen sie über Punktejagden und Poesie, Muskelkraft und Musikerglanz und Torriecher und Theaterbühne.