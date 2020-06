„Meißen ist Mittelalter in wunderschön. Die sanierte Altstadt lädt zum Schlendern ein, erzählt an jeder Ecke ihre jahrhundertealte Geschichte und verführt zum Genießen von sächsischem Wein, Speisen in einem der vielen Lokale und mehr. Unser Video lädt ein, genau dies persönlich zu erleben“, erklärt Corinne Miseer, Geschäftsführerin der DMG.

„Dresden und die Region Elbland haben einen großen Vorteil, der sich aktuell besonders auszahlt: unsere BesucherInnen können die Angebote und das Flair einer Kulturmetropole nutzen und zugleich einen entspannten Urlaub erleben – in Stadt und Region. Die Stadt Dresden selbst ist ja sehr weitläufig, großzügig angelegt, so dass sich genügend Rückzugsorte bieten, wie man sie so in einer Großstadt sonst kaum findet. Kombiniert mit der Region Elbland bekommen unsere Gäste dann noch (Wein-)Genuss, Natur und Aktivangebote wie Wandern auf dem Sächsischen Weinwanderweg oder Radfahren auf dem Elberadweg on the top geboten. Das alles ist eine gute Alternative zum Strandurlaub und kann einen ganzen Sommerurlaub ausfüllen – für Einzelreisende oder Paare gleichermaßen wie für Familien“, erklärt Miseer weiter.