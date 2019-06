Kultura.digital erleichtert Entdecken zeitgenössischer Kunst

Am 21. Juni findet außerdem ein Kultura.digital Festival in der Kunstgalerie HRANIČÁŘ in der tschechischen "Partnerstadt" Usti nad Labem statt. Es wird Touren durch die städtische Kunstszene, Performances, Ausstellungen, Musik und Party geben. Interessierte können sich per E-Mail an jonas.wietelmann@tu-dresden.de für eine kostenlose Busanreise aus Dresden anmelden. Die Seite www.kultura.digital steht allen Nutzern kostenfrei zur Verfügung.