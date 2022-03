Kulturdialog in Sachsen startet im April

Dresden - Das sächsische Kulturministerium startet im April den Kulturdialog "ZUKUNFT hoch k - Kultur.Dialog.Sachsen". Der Kulturdialog soll dazu dienen, neue Antworten auf drängende Zukunftsfragen für das Kulturland Sachsen zu finden. Sächsische Kulturakteure sollen mit Gestaltern aus Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft und Partnern aus Wirtschaft und Regionalentwicklung zusammenkommen. An verschiedenen Orten in Sachsen und über Online-Formate sollen so in den kommenden zwei Jahren Lösungen für die Herausforderungen der sächsischen Kulturlandschaft geschaffen werden. Denn diese habe in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie gelitten.