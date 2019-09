Kulturhauptstadtbewerbung auf dem Weg nach Berlin

Kurator Michael Schindhelm, das Kulturhauptstadtbüro und viele weitere Akteure aus der Dresdner Stadtgesellschaft haben in den vergangenen Monaten intensiv an der Strategie und am Programm gearbeitet. Die 60 Seiten umfassende Bewerbung gestaltete die lokale Grafikagentur pingundpong nach festen - und für alle Bewerber einheitlichen - Vorgaben.

Neue Heimat Dresden 2025 – das Motto der Dresdner Bewerbung

Kurator Michael Schindhelm: „Neue Heimat Dresden 2025 begreift Kultur als wunderbare Technik, Unterschiede im Austausch tolerant zu leben. Wir glauben, dass hier die Kraft der Kultur liegt. Mehr denn je geht es darum, diese Kraft anzuwenden, um in Zeiten kontroverser Auseinandersetzungen eine Kommunikation in der europäischen Stadt aufrecht zu erhalten. In einer ‚Kulturhauptstadt Europas“‘ sollen Menschen gemeinsam an einer neuen Heimat arbeiten.“

Das künstlerische Programm setzt sich aus vier Themen zusammen: „Heimat“, „Ost und West“, „Power of Strangeness“ sowie „Neue Heimat X-Kultur“ und wird von Kulturschaffenden sowie Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen entwickelt. Neben 25 Leitprojekten setzt das Programmkonzept auf ein groß angelegtes Beteiligungsverfahren: Die „Neue-Heimat-Plattform“. In diesem Prozess fanden sich bereits 2019 über 150 Kultur- und Kreativschaffende sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammen und entwarfen Visionen und konkrete Projekte für ihre Stadt.

„Dresden legt mit Neue Heimat Dresden 2025 der Jury eine Vision für die Zukunft Dresdens, aber auch für ganz Europa vor. Diese wird für alle öffentlich ab Dienstag, 1. Oktober 2019, auf unserer Webseite zugänglich sein“, kündigt Dr. David Klein, Leiter des Kulturhauptstadtbüros Dresden 2025, an. Eine internationale Jury sichtet in den nächsten Wochen die Bewerbungen der deutschen Kandidaten und setzt sich mit den jeweiligen Städten intensiv auseinander.

Halbzeit für die Kandidaten

Mit der Abgabe der Bewerbung ist der erste Schritt im Wettbewerb um den Titel gemacht. Am Dienstag, 10. Dezember 2019, präsentiert die sächsische Landeshauptstadt, neben den sieben Mitbewerbern, ihr Programm vor der Jury. Erst danach wird diese die Kandidaten bekanntgeben, die innerhalb des Wettbewerbes in die finale Entscheidungsrunde vorrücken dürfen. Dresden plant bei erfolgreicher Bewerbung mit einem Budget von 70,6 Millionen Euro.

Ausstellung zur Bewerbung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden

Das Bewerbungsbuch und seine Themen werden vom 11. Oktober bis zum 15. Dezember 2019 im Deutschen Hygiene-Museum Dresden in einer einmaligen Kombination von Ausstellung und Veranstaltungsprogramm zu sehen sein. In einem großen Showroom „Neue Heimat Dresden 2025“ finden innerhalb von neun Wochen knapp 30 Präsentationen, Performances, Diskussionen und Vorträge statt. Höhepunkt ist das Projekt „The Curious Deal“ mit dem indonesischen Künstler Uji Handoko Eko Saputro (Hahan). Ein acht Meter großes Gemälde des Künstlers wird in Einzelteile zerschnitten und in Auktion gegen Objekte und Geschichten von Dresdnerinnen und Dresdnern getauscht.