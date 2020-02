Kulturpalast am 13. Februar 2020 geschlossen

Dresden – Am Donnerstag, 13. Februar 2020, bleibt der Kulturpalast geschlossen. Das betrifft insbesondere die Zentralbibliothek und die Foyers des Hauses. Auch die Rückgabeautomaten in der Zentralbibliothek sind ganztägig nicht in Betrieb. Es fallen keine Abgabetermine auf diesen Tag.

Bitte achten Sie trotzdem auf Ihre Leihfristen. Besucher der Herkuleskeule und des Requiems zum Dresdner Gedenktag können jedoch eine Stunde vor Beginn der Veranstaltungen ins Haus. Grund für die Schließung ist die Gedenkveranstaltung der Landeshauptstadt Dresden anlässlich des 75. Jahrestages der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945, die im Kulturpalast stattfindet.