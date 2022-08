Kultursommer Dresden – Das große Finale

Auch online kommt der Indie-Folk-Sound mit Einflüssen aus Akustik, Electronica und Ambient so gut an, dass bereits über 4 Millionen Aufrufe auf Spotify und mehr als 1 Million Views auf YouTube verzeichnet werden konnten. Der neuste Song „Out into the Wild“ ft. Broken Forest samt YouTube-Video ist kaum eine Woche alt und so können sich die Besucher auf ein stimmungsvolles Live-Konzert auf der Wiese am japanischen Palais freuen.