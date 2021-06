Leipzig- Insgesamt 35 zeitgenössische Kunstwerke hat die Kulturstiftung des Freistaates Sachsens erworben. Die Werke stammen von 33 sächsischen Künstlerinnen und Künstlern. Ab diesem Samstag sollen die Arbeiten in der Ausstellung "WIN/WIN" in der Halle 14 in Leipzig zu sehen sein. Der Gesamtwert beläuft sich auf rund 170.000 Euro.